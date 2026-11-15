Cuatro sujetos fueron aprehendidos tras agredir a dos hombres y robarle un celular

Un episodio de violencia y un intento de robo se registró durante la madrugada de este domingo en la intersección de avenida Gonzales Chaves y calle 13, donde cuatro sujetos fueron aprehendidos luego de agredir a dos hombres y sustraerle el teléfono celular a uno de ellos.

Según se informó, alrededor de las 5:10, personal del Centro Operativo de Monitoreo (COM) alertó a la Estación de Policía Comunal de Balcarce sobre una pelea en la vía pública, en la que varios hombres estaban agrediendo a otras dos personas.

Al llegar al lugar, los efectivos se entrevistaron con las víctimas, ambas con lesiones. Una de ellas denunció que, durante el episodio, le habían sustraído su teléfono celular.

Los presuntos agresores se encontraban a pocos metros, por lo que los uniformados procedieron a la aprehensión de los cuatro involucrados, uno de ellos menor de edad.

A partir del seguimiento de las cámaras del COM, se pudo observar el momento en que los agresores descartaban el teléfono celular sustraído, elemento que fue localizado en el marco del procedimiento.

La Fiscalía interviniente, a cargo del doctor Russo, avaló las aprehensiones y dispuso la formación de una causa por el delito de robo agravado en poblado y en banda en grado de tentativa.

Asimismo, ordenó el traslado de los tres aprehendidos mayores de edad a la Unidad Penal N° 44, mientras que el menor quedó a disposición de la sede judicial correspondiente.