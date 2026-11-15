Un menor fue herido con un arma blanca y la Policía aprehendió al presunto agresor

Un nuevo episodio de violencia se registró en las últimas horas, cuando un menor de edad resultó herido con un arma blanca en una pelea ocurrida en la intersección de calles 17 y 4.

Según se informó, alrededor de las 6:40, personal del Centro Operativo de Monitoreo (COM) alertó a la Policía sobre un enfrentamiento entre varios sujetos en el que se estarían utilizando armas blancas.

Al llegar al lugar, los efectivos asistieron a un menor que presentaba una herida cortante en la zona de la espalda. A menos de 100 metros del lugar del hecho, la Policía logró aprehender a un hombre mayor de edad, señalado como el presunto agresor.

Durante el procedimiento se secuestraron los elementos cortantes que habrían sido utilizados en la agresión: una parte de una tijera y un cuchillo de aproximadamente 10 centímetros.

El menor fue trasladado al Hospital Municipal para recibir atención médica.

Intervino la Fiscalía de Flagrancia, a cargo del doctor De la Canale, que dispuso la formación de una causa y el traslado del aprehendido a la Unidad Penal N° 44.