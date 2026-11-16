Controles de tránsito: interceptaron 14 motos y 4 automóviles durante la última semana

La Dirección de Movilidad y Control Urbano llevó adelante distintos operativos de prevención y fiscalización en la vía pública, con el objetivo de reforzar la seguridad vial y garantizar el cumplimiento de las normas de tránsito.

Como resultado de los controles realizados durante la última semana, fueron interceptadas 14 motocicletas y 4 automóviles. Entre las principales infracciones detectadas se registraron la falta de seguro obligatorio, el uso de escapes modificados y la participación en picadas.

Por otra parte, durante la madrugada del último domingo, los agentes detuvieron la marcha de un vehículo utilitario cuyo conductor fue sometido a un test de alcoholemia. El resultado arrojó 1,1 gramos de alcohol por litro de sangre.

Desde el área señalaron que estos procedimientos forman parte de las tareas de control y prevención que se desarrollan de manera periódica en la vía pública, con el propósito de desalentar conductas de riesgo y promover una circulación más segura.