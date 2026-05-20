Campaña de residuos electrónicos en Plaza Libertad: se aportaron menos elementos

Con una importante respuesta de la comunidad, se desarrolló la primera Campaña RAEE 2026 (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos) impulsada por la Dirección de Espacios Públicos, Ambiente y Servicios Generales en plaza Libertad.

Durante la jornada, vecinos de distintos sectores de la ciudad acercaron una significativa cantidad de elementos en desuso para su correcta disposición y posterior reciclado, reafirmando el compromiso colectivo con el cuidado ambiental y la reducción de residuos tecnológicos.

Entre los dispositivos recepcionados se encontraron computadoras, monitores, impresoras, televisores, routers, radios, pequeños electrodomésticos y otros aparatos eléctricos y electrónicos que ahora tendrán un tratamiento adecuado.

Septiembre y diciembre

El referente del área de Ambiente, Santiago Garrido, destacó la participación de la comunidad y valoró la importancia de continuar generando conciencia sobre la separación responsable de este tipo de residuos. Asimismo, confirmó que ya se encuentran previstas otras dos campañas para este año. Una en septiembre y la última en diciembre.

Los elementos reunidos serán destinados a la Unidad Penitenciaria de Batán, donde serán reutilizados y trabajados en el marco de tareas de recuperación y reciclado.