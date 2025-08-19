Argentina lidera el crecimiento mundial en producción de leche durante el primer semestre de 2025

Un informe del Observatorio de la Cadena Láctea Argentina (OCLA) ubicó a Argentina en el primer lugar del ranking global de crecimiento en producción de leche de vaca en la primera mitad de 2025. Según el relevamiento, el país registró un incremento interanual del 11,7%.

El informe contempla un grupo de países que representan más del 55% de la producción mundial de leche. En promedio, ese conjunto logró un crecimiento del 1,05% en el período analizado.

Argentina encabezó la lista de naciones con mayor aumento, seguida por Chile (8%), Brasil (6,2%) y Uruguay (5,7%). En contraste, se registraron caídas en Australia (-2,7%), China (-1,2%) y en el bloque de 27 países de la Unión Europea, que mostró una baja del 0,6%.

El desempeño de la lechería argentina en este período responde en parte a una recuperación tras una fuerte caída en los primeros meses de 2024.