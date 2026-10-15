Ariel Bilbao volverá a ser juez de tiro en los Juegos Bonaerenses 2026

El balcarceño fue designado por la Federación de Tiro de la Provincia de Buenos Aires para integrar el equipo de jueces de la competencia. Además, fue convocado por la Subsecretaría de Deportes bonaerense para desempeñarse como Juez Nacional, categoría B, durante la instancia final del certamen.

Ariel Bilbao volverá a formar parte del equipo de jueces que tendrá a su cargo el desarrollo de las competencias de tiro en los Juegos Bonaerenses 2026, tras ser designado nuevamente por la Federación de Tiro de la Provincia de Buenos Aires.

Asimismo, su nombre fue incorporado a las listas de tareas establecidas por la Subsecretaría de Deportes de la Provincia de Buenos Aires, que lo convocó para ejercer funciones como Juez Nacional, categoría B, durante la instancia final del tradicional certamen deportivo.

La actividad se desarrollará del 19 al 23 de octubre en la ciudad de Mar del Plata, donde deportistas de distintos puntos de la provincia participarán de una nueva edición de los Juegos Bonaerenses.

La convocatoria representa un nuevo reconocimiento a la trayectoria de Bilbao y a sus conocimientos en el ámbito del tiro deportivo, disciplina en la que volverá a cumplir un rol vinculado con la fiscalización y el desarrollo de las competencias.