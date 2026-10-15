El Centro de Entrenamiento “La Cuna del Quíntuple” incorporó nuevas mesas de tenis de mesa importadas de China

El espacio deportivo de Balcarce sumó dos mesas profesionales de la marca internacional Double Fish, homologada por la Federación Internacional de Tenis de Mesa. La incorporación fortalece las condiciones de entrenamiento y formación que ofrece el gimnasio, ubicado en calle 13 entre 24 y 26.

El Centro de Entrenamiento de Tenis de Mesa “La Cuna del Quíntuple” de Balcarce incorporó dos nuevas mesas profesionales importadas de China, con el objetivo de continuar mejorando su equipamiento y las condiciones para la práctica y el desarrollo de esta disciplina.

Los materiales llegaron a la ciudad durante los últimos días y corresponden a la reconocida marca internacional Double Fish, fabricante con sede en Guangzhou, China, y homologada por la Federación Internacional de Tenis de Mesa (ITTF). La firma ha sido proveedora de equipamiento para importantes competencias internacionales, entre ellas los Juegos Olímpicos y los campeonatos mundiales.

La adquisición se concretó en el marco de una gestión organizada por la Federación Argentina de Tenis de Mesa (FATM), que importó un total de 35 mesas al país. De ese número, 20 serán destinadas a los eventos WTT Contender que se organizarán en Argentina, mientras que las 15 restantes fueron adquiridas por federaciones, asociaciones y clubes de distintos puntos del territorio nacional.

En ese contexto, el centro de entrenamiento local logró comprar dos unidades del modelo Double Fish 266, que se incorporan al equipamiento existente y se suman al piso de goma instalado en el gimnasio durante 2025, además de las otras mesas de fabricación nacional con las que ya contaba la institución.

Equipamiento de primer nivel para el desarrollo de la disciplina

Con estas incorporaciones, “La Cuna del Quíntuple”, ubicada en calle 13 entre 24 y 26, número 818, cuenta con condiciones favorables para la enseñanza, la práctica y el crecimiento deportivo de jugadores de diferentes edades y niveles.

El equipo de trabajo está integrado por Nicolás Bianchini, quien recientemente obtuvo el título de entrenador internacional ITTF Nivel 1, y el entrenador nacional Fabián Bianchini. A ellos se suma la experiencia de varios jugadores que participan habitualmente en competencias nacionales e internacionales.

La combinación de infraestructura, equipamiento y formación técnica permite ofrecer un espacio destinado tanto a quienes desean iniciarse en el tenis de mesa como a aquellos que buscan perfeccionar su nivel y prepararse para competir.

Una propuesta abierta a todas las edades

El centro desarrolla sus actividades todos los días de la semana, de 18 a 21.30, con una propuesta de doble turno orientada a la enseñanza y la práctica del tenis de mesa.

Las actividades están destinadas a personas de distintas edades, desde niños a partir de los seis años hasta adultos mayores y personas con discapacidad (PCD). Además, el espacio cuenta con una escuela municipal como herramienta para facilitar la iniciación deportiva y promover el acceso a la disciplina.

La propuesta se complementa con la organización de torneos para distintos niveles, generando oportunidades de participación, aprendizaje y competencia para los jugadores.

Asimismo, el centro recibe a aficionados de ciudades vecinas que se acercan para realizar clases personalizadas y grupales junto a sus entrenadores y jugadores, aprovechando la experiencia y la trayectoria que el espacio ha desarrollado dentro del circuito bonaerense.

De esta manera, la llegada de las nuevas mesas Double Fish representa un nuevo paso en el crecimiento de “La Cuna del Quíntuple”, que continúa fortaleciendo su infraestructura y su propuesta formativa para impulsar el desarrollo del tenis de mesa en Balcarce y la región.