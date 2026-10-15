SUTEBA Balcarce se sumó al paro nacional y a las movilizaciones en defensa de la educación pública

La adhesión al paro docente alcanzó el 90% en Balcarce, según el relevamiento realizado por el gremio. Representantes locales participaron de las movilizaciones desarrolladas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Mar del Plata, con reclamos por el financiamiento educativo, el FONID y los recursos destinados a las escuelas técnicas.

En el marco de una jornada nacional de paro y movilización, SUTEBA Balcarce se sumó al reclamo en defensa de la educación pública, la ciencia y la tecnología, en rechazo a las políticas del Gobierno nacional que, según señalaron desde el gremio, reducen los recursos destinados al sistema educativo.

Uno de los principales ejes de la protesta fue el reclamo por el financiamiento de la educación y la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), un componente histórico de los ingresos del sector. También se reclamó por los recursos destinados a la Educación Técnico Profesional, especialmente para la compra de equipamiento, herramientas, maquinaria, materiales e insumos.

“La educación no se ajusta”

El secretario general de SUTEBA Balcarce, Gerardo Mancuso, participó de las movilizaciones realizadas durante la jornada. Desde la organización destacaron la presencia de los trabajadores y trabajadoras de la educación en las calles para visibilizar sus demandas.

El gremio advirtió sobre las consecuencias que, a su entender, tienen las políticas nacionales en las escuelas, los salarios docentes y las condiciones necesarias para garantizar una educación pública de calidad.

En ese sentido, remarcaron la situación de las escuelas técnicas, que requieren inversiones permanentes para sostener las prácticas profesionalizantes y ofrecer una formación vinculada con el mundo del trabajo.

Desde SUTEBA también cuestionaron la reducción del financiamiento nacional al sistema educativo y científico-tecnológico. Según plantearon, esta situación traslada mayores responsabilidades y costos a las provincias y a las propias comunidades educativas.

Un 90% de adhesión en Balcarce

De acuerdo con el relevamiento realizado por SUTEBA Balcarce, el paro docente registró una adhesión del 90% en el distrito.

Además, representantes locales del sindicato participaron de las movilizaciones realizadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Mar del Plata, en el marco de una jornada que tuvo como eje el financiamiento educativo y el rol del Estado nacional en el sostenimiento de la educación pública.

La protesta volvió a poner en discusión los recursos destinados a las escuelas, la ciencia, la tecnología y la formación técnica en todo el país, así como las condiciones laborales de quienes se desempeñan en el sistema educativo.