El Cementerio Municipal tendrá nuevos horarios desde el 26 de octubre

La Municipalidad informó que cambiarán los horarios de apertura y cierre de la necrópolis local. También se establecieron franjas específicas para la prestación de servicios y la realización de trámites administrativos.

La Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, a través de la Dirección del Cementerio, informó que a partir del lunes 26 de octubre entrarán en vigencia nuevos horarios de funcionamiento del Cementerio Municipal de Balcarce.

De acuerdo con el cronograma establecido, el ingreso al público estará habilitado de lunes a viernes desde las 7, mientras que los sábados, domingos y feriados las puertas abrirán a las 8. El cierre de las instalaciones se realizará todos los días a las 19.

En cuanto a la prestación de los servicios del cementerio, funcionarán de lunes a sábados de 8 a 11.45 y de 16.30 a 18.30. Los domingos y feriados, en tanto, estarán disponibles únicamente durante la mañana, de 8 a 11.45.

Por otra parte, la atención al público para la realización de trámites administrativos se desarrollará de lunes a viernes, de 7 a 18.30.

Desde el área municipal aclararon que los horarios establecidos contemplan, por un lado, la apertura y el cierre de la necrópolis y, por otro, la prestación de los servicios y la atención administrativa.