Entregaron la indumentaria a la delegación de Balcarce que participará en los Juegos Bonaerenses

La actividad se desarrolló en la Casa de la Cultura y el Bicentenario, donde también se brindaron detalles sobre la organización de la estadía y los traslados durante la competencia. La delegación partirá el próximo lunes a las 9 rumbo a Mar del Plata.

En la noche del miércoles, se llevó a cabo en la Casa de la Cultura y el Bicentenario la entrega de indumentaria distintiva a los integrantes de la delegación de Balcarce que participarán en una nueva edición de los Juegos Bonaerenses.

Durante el encuentro, además de distribuirse la vestimenta que identificarán a los representantes locales, se brindó una charla informativa en la que se explicaron aspectos vinculados con la organización de la estadía, la logística y los traslados hacia los distintos escenarios de competencia.

De la actividad participaron la subsecretaria de Deporte, Soledad Vivio, y el subsecretario de Cultura, César De Gerónimo, junto con Leandro Zitarosa, Alberto González, Sergio De Esteban, Sonia del Campo y Marcelo Basterrerchea.

Cronograma de viaje y llegada a Mar del Plata

La delegación balcarceña partirá el próximo lunes a las 9 desde la Subsecretaría de Deportes, ubicada en avenida Suipacha —calle 32— N.º 931, con destino a la ciudad de Mar del Plata.

Según el cronograma previsto, la llegada al hotel Torres de Manantiales, ubicado en Alberti 445, está programada para las 10.30.

Una vez en la ciudad, los coordinadores generales se encargarán de realizar las acreditaciones correspondientes en el Hotel Provincial, mientras que el resto de los integrantes de la delegación procederá a efectuar el check-in en el alojamiento.

Posteriormente, y luego del almuerzo, los representantes de Balcarce se trasladarán al balneario Las Toscas, donde tendrá lugar el acto oficial de apertura de los Juegos Bonaerenses.

De esta manera, la delegación local avanza en los preparativos finales para participar de la competencia provincial, con la indumentaria que la identificará durante las distintas jornadas y con los detalles organizativos definidos para el inicio de la estadía en Mar del Plata.