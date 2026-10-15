Aumentó un 17,56% la VTV en la provincia de Buenos Aires: cuánto cuesta desde este jueves

La actualización de la tarifa comenzó a regir el 15 de octubre, tras un período de 90 días de congelamiento. El trámite para autos de hasta 2.500 kilos pasó a costar $114.105,99.

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) aumentó un 17,56% en toda la provincia de Buenos Aires. La nueva tarifa comenzó a regir este jueves 15 de octubre, de acuerdo con una actualización dispuesta por el Ministerio de Transporte bonaerense mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial.

El incremento se aplicó luego de un período de 90 días de congelamiento de precios, durante el cual se mantuvieron los valores establecidos a mediados de enero. Hasta este miércoles 14 de octubre, la tarifa básica para vehículos de hasta 2.500 kilos era de $97.057,65, mientras que para los de mayor porte ascendía a $174.703,77.

Con la entrada en vigencia del nuevo cuadro tarifario, el costo del trámite para los vehículos de hasta 2.500 kilos pasó a ser de $114.105,99. En tanto, para los vehículos que superan ese peso, el valor se fijó en $205.264. Para las motos, la tarifa quedó establecida en $45.614.

Cuánto cuesta la VTV desde el 15 de octubre

Los nuevos valores de la Verificación Técnica Vehicular en territorio bonaerense son los siguientes:

Vehículos de hasta 2.500 kilos: $114.105,99.

$114.105,99. Vehículos de más de 2.500 kilos: $205.264.

$205.264. Motocicletas: $45.614.

La actualización impacta en las plantas verificadoras de toda la provincia y responde al mecanismo de ajuste previsto para el servicio.

Cómo se calcula la tarifa

El valor de la tarifa básica de la VTV se determina tomando como referencia el 7% del salario básico de un operario de categoría 1, según la escala salarial acordada entre el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA) y la Cámara Argentina de Verificadores de Automotores (CAVEA).

La importancia de realizar la verificación

La Verificación Técnica Vehicular es un control periódico destinado a comprobar el estado mecánico de los automotores y sus niveles de emisión de gases contaminantes. En la Argentina, este procedimiento constituye un requisito obligatorio para circular, de acuerdo con las condiciones establecidas por la normativa vigente.

Realizar la revisión dentro de los plazos correspondientes permite comprobar que el vehículo reúna las condiciones de seguridad necesarias para transitar, además de evitar posibles sanciones por circular sin la verificación obligatoria al día.