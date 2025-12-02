Asumió Sergio Ruffianengo como decano de Ciencias Agrarias

Este lunes se realizó el acto de asunción de las nuevas autoridades de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Sergio Ruffianengo y Natalia Izquierdo comenzaron sus funciones como decano y vicedecana, respectivamente, con un mandato que se extenderá hasta 2027.

Ruffianengo e Izquierdo reemplazan a Miguel Pereyra Iraola y Fabián Cabria, quienes concluyeron cuatro años de gestión. Ambos expresaron agradecimientos a la comunidad educativa por el acompañamiento recibido durante su mandato.

En su intervención, Ruffianengo señaló que buscará continuar con las líneas de trabajo desarrolladas en los últimos años desde el decanato y el rectorado de la Universidad Nacional de Mar del Plata.

Durante el acto también se presentó el gabinete de gestión, integrado por:

Sergio Costantino: secretario de Coordinación.

Lorena Mignino: secretaria Académica.

Soledad Cejas: subsecretaria de Acompañamiento Pedagógico y Admisiones.

Rocío Josefina Vázquez: subsecretaria de Asuntos Docentes y Concursos.

Gabriel Sebastián Ortiz Miranda: subsecretario de Calidad Educativa y Reforma Curricular.

Ana Belén Alonso: secretaria de Comunicación.

Walter Glessi: secretario de Vinculación, Extensión y Transferencia.

Roberto Alvarez: subsecretario de Vinculación, Extensión y Transferencia.

María de las Mercedes Echeverría: secretaria de Consejo Académico.

Pablo Corva: secretario de Ciencia y Técnica.

Raúl González Belo: subsecretario de Ciencia y Técnica.

Daniela Trevisi: subsecretaria de Bienestar Estudiantil.

Liliana Iriarte: secretaria de Posgrado.