Asumió su tercer mandato Esteban Reino

Con un mensaje muy breve, el actual jefe comunal, Esteban Reino, juró como Intendente Municipal en la mañana de este lunes en el Honorable Concejo Deliberante.
Reino llamó a generar puentes entendiendo que se vienen tiempos aún más complicados. “Nosotros somos pilotos de tormentas y estamos preparados para afrontar este difícil momento”, remarcó el Jefe Comunal.
Posteriormente, en el Palacio Municipal, se efectuó la ceremonia de las firmas de actas de los Secretarios que acompañaran la gestión de gobierno.
GABINETE
ASESORÍA LEGAL: DR. CÉSAR ROMERA.
SUBSECRETARÍA DE CULTURA Y EDUCACIÓN: CÉSAR DI GERÓNIMO
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y RECREACIÓN: PROF. SOLEDAD VIVIO.
SUBSECRETARÍA DE PRODUCCIÓN Y EMPLEO: MED. VET. MARTÍN CARBALLO.
SUBSECRETARÍA DE TURISMO: SEBASTIÁN VIDAL
SUBSECRETARÍA DE OBRAS VIALES RURALES: RUBÉN LUNA
SUBSECRETARÍA DE PLANEAMIENTO, OBRAS Y SERVICIOS URBANOS: NICOLÁS ÁLVAREZ QUINTERO.
DIRECCIÓN DE JUVENTUD: JUAN IGNACIO IBARLUCÍA
DIRECCIÓN DEL HOSPITAL SUBZONAL: DR. GABRIEL ANGELINI.
DIRECCIÓN ASOCIADA DEL HOSPITAL MUNICIPAL: DR. JAVIER REINO.
DIRECCIÓN DE SALUD FAMILIAR Y COMUNITARIA: DR. ANIBAL GIUSTI
DIRECCIÓN DE POLITICAS DE GÉNERO, NIÑEZ y ADOLESCENCIA: DRA. FERNANDA PARADELLA, LUEGO SERÁ REEMPLAZADA VERÓNICA CAMINO
DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL: TEC. WANDA MARIN
DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN GENERAL: MAURICIO AGUILAR.
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS: DRA. SILVANA SANTILLÁN.
DIRECCIÓN DE POLÍTICAS DE INCLUSIÓN: LIC. RODOLFO CAMINO.
DIRECCIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS: JAVIER CAREGALL
DIRECCIÓN DE MOVILIDAD Y CONTROL URBANO: LUCAS QUIÑONES
DIRECCIÓN DE OBRAS PRIVADAS: ARQ. MAURO GERMINO
DIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN: LIC. JULIANA ROMERO
DELEGACIÓN DE LA LOCALIDAD DE NAPALEOFU: WALTER SCUFFI
DELEGACIÓN DE LA LOCALIDAD DE LOS PINOS: GUSTAVO MONRROY