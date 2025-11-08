Asumió Xoana Martínez la conducción del STM

La flamante Secretaria General del Sindicato de Trabajadores Municipales Balcarce, Xoana Martínez, asumió su cargo en la mañana de este viernes en el marco de un acto protocolar que tuvo lugar en la sede del gremio de Av. Cereijo.

Ante las nuevas autoridades del STM, delegados y afiliados, Martínez asumió la conducción de un sindicato que la tendrá como máxima referente durante los próximos cuatro años.

Durante el traspaso de autoridades, se le rindió un sentido homenaje al Secretario General saliente, Mario Santángelo, quien visiblemente emocionado y ante la presencia de sus familiares, agradeció el gesto y ponderó la figura de Martínez: “tienen la fuerza que tuvimos nosotros en nuestros comienzos, tienen el empuje necesario para luchar por los derechos de los trabajadores en un momento complicado para todos”, indicó.

En el lugar, estuvo presente el delegado local del Ministerio de Trabajo, Sergio Aranaga y el Cura Párroco, Pablo Etchepareborda, quien impartió una sentida bendición.

A su turno, Martínez agradeció el respaldo de los afiliados durante los recientes comicios, valoró la conformación de su grupo de trabajo y enumeró una serie de objetivos en el corto y mediano plazo. Entre ellos, destacó la culminación de las obras en el salón de fiestas, las mejoras y modificaciones en el Convenio Colectivo de Trabajo y los avances en el Barrio Municipal, entre otros.

“Seguiremos adelante con la fuerza y las convicciones de siempre. Seguiremos al lado de los trabajadores, como lo hicimos en estos años en cada recorrida, escuchando sus necesidades y peleando por nuevas conquistas”, dijo. Y cerró: “es un orgullo enorme encabezar este gremio acompañada de un grupo impresionante de dirigentes, delegados y colaboradores, que no hacen más que lograr cada objetivo que se proponen”.