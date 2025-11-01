Atacó a personal de seguridad de un boliche con una aguja de coser bolsas de papa

En la madrugada de este sábado, personal policial intervino en un hecho de agresión ocurrido en la zona de Avenida Gonzales Chaves, entre calles 11 y 13, frente al local bailable Bracco Disco.

Según informaron fuentes policiales, el episodio se originó cuando el Centro de Monitoreo (COM) alertó a los efectivos sobre una confrontación en el lugar. Al arribar, los agentes constataron que personal de seguridad privada había reducido a un joven de 18 años, quien momentos antes habría intentado lesionar a uno de ellos con un elemento punzante, una aguja utilizada para coser bolsas de papas.

El joven fue aprehendido y trasladado a la dependencia policial. Tras la comunicación con la UFIJE de Flagrancia, a cargo del Dr. De La Canale, se dispuso la formación de causa por el delito correspondiente y su remisión a la Unidad Penal N°44 de Batán.

La intervención policial permitió restablecer el orden en un sector que registra gran afluencia de público durante los fines de semana.