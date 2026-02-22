Atropellaron a un nene y el conductor no se detuvo

Este sábado en horas de la noche en la intersección de calle 21 y avenida Caseros se registró un siniestro vial que involucró a un menor. El conductor no habría detenido su marcha.

Según pudo saberse, el niño caminaba junto a su hermano mayor cuando, en un momento, se soltó de su mano y fue impactado por un rodado que circulaba por la zona.

Un vecino señaló que el vehículo involucrado podría ser una Renault Duster, aunque este dato aún no fue confirmado oficialmente por las autoridades.

Tras el fuerte impacto, el conductor no detuvo su marcha y se dio a la fuga, lo que generó profunda conmoción e indignación entre los vecinos del barrio, quienes reclamaron el rápido esclarecimiento del hecho.

El menor fue trasladado de urgencia al Hospital Municipal y, debido a la gravedad de las lesiones sufridas, posteriormente fue derivado a un centro asistencial de Mar del Plata.

En el lugar tomó intervención personal de la Policía Comunal, que inició las actuaciones correspondientes para esclarecer lo sucedido. Por estas horas se aguardan datos oficiales sobre el avance de la investigación para identificar y dar con el conductor responsable.