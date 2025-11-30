Atropelló a una joven y huyó: piden al conductor que se presente ante la Policía

Una familia de Balcarce solicita la colaboración de testigos y la difusión de registros fílmicos que permitan esclarecer el accidente ocurrido la madrugada del domingo 17 de noviembre en la intersección de avenida Kelly y calle 17, donde una joven motociclista fue embestida por un automóvil cuyo conductor se dio a la fuga.

El hecho se registró alrededor de las 00.03. Según denunció la familia de la víctima, el automovilista involucrado escapó sin brindar asistencia, dejando a la joven tendida en la vía pública. La motociclista fue trasladada y continúa bajo atención médica.

Si bien la denuncia ya fue radicada y el presunto responsable habría sido identificado, los familiares piden el aporte de cualquier persona que haya presenciado el choque o cuente con grabaciones de cámaras de seguridad que permitan sumar elementos a la investigación.

“Es un momento muy difícil y necesitamos que la otra familia se ponga en nuestro lugar y dé respuestas”, expresaron, apelando a la responsabilidad del conductor.

Quienes puedan ofrecer información, incluso mínima, pueden comunicarse al 2266-516091, a nombre de Catalina García.