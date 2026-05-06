miércoles 6, mayo, 2026

Hockey: buenos resultados de Campo de Pato ante San Isidro

Destacada actuación tuvieron todas las categorías de Campo de Pato, que enfrentaron a Club Atlético San Isidro (CASI) de Mar del Plata por la octava fecha del torneo oficial de la Asociación Amateur Marplatense de Hockey (AAMH).

En Infantiles, compartieron una jornada repleta de partidos amistosos en el predio de avenida San Martín.

En el plano de las categorías competitivas: 7ª. (Sub-14) ganó 6-0 con goles de Jazmín Kaspar (2), Clara Paciaroni (2), Isabel Mansor Larroquet y Rosario Piedra Vismara.

Por su parte, 6ª. (Sub-16) también ganó 6-0 con tantos de Alma García Vergez (2), Pachi Mónaco (3) y Amparo Roncayoli.

A su vez, 5ª., también dirigida por Matías Antonelli, obtuvo una victoria de 11- 1 siendo los tantos convertidos por Lucia Iribarren (2), Alma García Vergez (2), Josefina Blanco Paradela (3), Juana Santamaría, Rosario Canepa, Isabel Allaria y Muriel Castaño.

El plantel superior también fue contundente es sus triunfos: Intermedia ganó 5-0 y Primera 23-0.

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