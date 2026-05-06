Comerciantes plantearon inquietudes por la nueva tasa de residuos no domiciliarios

Miembros de la Cámara de Comercio de Balcarce mantuvieron un encuentro con el presidente del Concejo Deliberante, Agustín Cassini, y el concejal Lucio Paciaroni, en el que se analizaron los alcances de la tasa por disposición final de residuos no domiciliarios recientemente incorporada por el Municipio, así como su impacto en la actividad comercial local.

Durante la reunión, representantes de distintos rubros expusieron sus inquietudes en torno a la aplicación del nuevo concepto, especialmente en el actual contexto económico. Entre los principales puntos abordados, se destacó la preocupación por la incidencia del tributo en los costos operativos de los comercios.

En este marco, se brindaron precisiones sobre lo establecido en el artículo 100, inciso q), de la Ordenanza Fiscal vigente, que contempla la posibilidad de solicitar la exención del pago para aquellos contribuyentes que acrediten fehacientemente la disposición y tratamiento de sus residuos por cuenta propia, fuera del sistema municipal, o bien que, por la naturaleza de su actividad, no generen residuos o lo hagan en forma no significativa.

No obstante, se aclaró que dicha exención no es automática, sino que debe ser gestionada ante la Municipalidad y queda sujeta a la correspondiente evaluación administrativa.

Desde la Cámara de Comercio valoraron la instancia de diálogo y señalaron que un número considerable de establecimientos podría encuadrarse dentro de las excepciones previstas. En ese sentido, remarcaron la necesidad de garantizar mecanismos claros y accesibles para la tramitación de los beneficios.

Finalmente, la entidad reafirmó su compromiso de continuar canalizando las inquietudes del sector y de promover espacios de trabajo conjunto con las autoridades, con el objetivo de lograr una adecuada implementación de la normativa que contemple la realidad de las distintas actividades comerciales.