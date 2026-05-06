Proponen instalar semáforo en Av. Pueyrredón (39) y calle 24

El Honorable Concejo Deliberante de Balcarce comenzó a analizar una iniciativa que pone el foco en la seguridad vial urbana y en la respuesta del Estado ante reclamos vecinales sostenidos en el tiempo.

Se trata de un proyecto de comunicación presentado por el concejal Gabriel Petruccelli, del espacio Potencia, que propone la instalación de semáforos en la intersección de la avenida Pueyrredón (39) y calle 24, un punto señalado como crítico por quienes transitan a diario por la zona.

La propuesta fue girada a la Comisión de Planeamiento, donde comenzará su tratamiento legislativo. Según se desprende de los fundamentos, el cruce presenta una alta complejidad debido a la confluencia de un tránsito vehicular intenso y un flujo constante de peatones, lo que genera situaciones de riesgo frecuentes.

En el texto, el edil advierte que la ausencia de dispositivos de regulación y de un ordenamiento claro de la circulación provoca confusión entre conductores y peatones, derivando en maniobras peligrosas y elevando la probabilidad de incidentes viales. A esto se suma la preocupación reiterada de vecinos del sector, quienes han manifestado la necesidad de una intervención concreta.

Desde una perspectiva política, la iniciativa se enmarca en el rol del Concejo como canal institucional de demandas ciudadanas y en la responsabilidad del Departamento Ejecutivo de implementar políticas preventivas en materia de seguridad vial. El proyecto sostiene que la colocación de semáforos permitiría ordenar el tránsito y reducir significativamente los riesgos actuales.

El articulado se sintetiza en un único punto resolutivo, mediante el cual se solicita al Ejecutivo municipal que, a través del área correspondiente, avance con las acciones necesarias para la instalación de los dispositivos.

Si logra avanzar en comisión, el proyecto podría ser debatido y eventualmente aprobado en la próxima sesión ordinaria, abriendo así la puerta a una intervención concreta en uno de los puntos más sensibles del tránsito local.