La Municipalidad llama a Licitación por inmueble sobre RN 226

La Municipalidad de Balcarce lleva adelante el proceso administrativo correspondiente a la Licitación Pública Nº 2/26, destinada a la concesión de uso de un inmueble ubicado sobre la Ruta Nacional 226, a la altura del kilómetro 67,400, en el marco de la Ordenanza Nº 37/26 y el Decreto Nº 1303/26.

El predio posee una superficie aproximada de 172 mil metros cuadrados, con construcciones e instalaciones incluidas, y cuenta con servicio de energía eléctrica.

Asimismo, contempla un permiso de uso sobre una parcela lindera de más de 13 mil metros cuadrados, proyectada como futura reserva del área industrial.

El pliego de bases y condiciones, junto con la documentación complementaria, se encuentra disponible para su consulta en el siguiente enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1sDYHusoF_WjzBk72xOLyYXeGWS7W2fvf

Las inquietudes vinculadas al presente llamado podrán efectuarse a través del correo electrónico municipalidaddebalcarce34@gmail.com o mediante el teléfono 2266-545948.

En relación al cronograma, la apertura de sobres se efectuará el 10 de junio, a las 11, en la “Sala de los Intendentes” del Palacio Municipal.