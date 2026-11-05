Aumentaron las multas de tránsito en la provincia de Buenos Aires: las sanciones más graves superan los $2,8 millones

El Gobierno bonaerense actualizó el valor de la Unidad Fija (UF) para noviembre y diciembre, que pasó a costar $2.340. Negarse a realizar un control de alcoholemia encabeza el listado de las infracciones más caras, seguido por conducir sin VTV o cruzar un semáforo en rojo.

Los automovilistas que circulen por los municipios y las rutas de la provincia de Buenos Aires deberán tener en cuenta el nuevo cuadro tarifario de las multas de tránsito, vigente desde el 1 de noviembre. La actualización estableció el valor de la Unidad Fija (UF) en $2.340, lo que representa un incremento del 2,5% respecto del bimestre anterior, cuando se ubicaba en $2.281.

Con esta modificación, las infracciones más graves contempladas en la Ley de Tránsito pueden alcanzar sanciones de hasta $2.808.000.

Cuáles son las multas más caras

La penalidad económica más elevada corresponde a los conductores que se nieguen a realizar un test de alcoholemia durante los controles viales. Esta infracción contempla una escala de entre 500 y 1.200 UF, lo que representa multas que van desde $1.170.000 hasta $2.808.000.

Por otra parte, conducir bajo los efectos del alcohol, circular con la Verificación Técnica Vehicular (VTV) vencida, cruzar un semáforo en rojo, transitar en contramano, realizar giros a la izquierda en lugares prohibidos, manejar sin licencia o con el registro vencido y circular sin seguro obligatorio son conductas que reciben sanciones de entre 300 y 1.000 UF. En términos económicos, los montos van desde $702.000 hasta $2.340.000.

En el caso del exceso de velocidad, las multas también pueden alcanzar valores elevados, con sanciones que parten de los $351.000.

Las infracciones de menor costo

El nuevo esquema también contempla penalidades de entre 50 y 100 UF, equivalentes a montos de $117.000 a $234.000.

Dentro de este grupo se encuentran estacionar en lugares prohibidos, circular sin el cinturón de seguridad colocado y conducir motocicletas sin el casco reglamentario.

La misma escala se aplica a distintas irregularidades relacionadas con la documentación obligatoria para circular, como no contar con la cédula verde o azul del vehículo, no disponer del comprobante del seguro —en formato físico o digital— y trasladar más pasajeros de los permitidos.

De esta manera, el nuevo cuadro tarifario rige durante noviembre y diciembre y establece sanciones que, en los casos más graves, superan los 2,8 millones de pesos.