El Colegio Emilio Lamarca organiza una nueva edición de la “Caravana de la Alegría” con un concurso escolar

El tradicional encuentro se realizará el domingo 15 de noviembre e incluirá una propuesta destinada a estudiantes de las escuelas de la ciudad, quienes podrán participar creando bicicletas con papel reciclable.

El Colegio “Emilio Lamarca” prepara una nueva edición de la tradicional “Caravana de la Alegría” y, en la previa, invita a los alumnos de las escuelas de Balcarce a participar de un concurso que busca fomentar la imaginación, la creatividad y el cuidado del medio ambiente.

La propuesta consiste en crear una bicicleta utilizando papel reciclable. Los trabajos deberán presentarse en la sede del Colegio Emilio Lamarca durante la semana previa al domingo 15 de noviembre, fecha en la que se llevará adelante la caravana.

Con todas las producciones recibidas se realizará una exposición y, durante la jornada del evento, se sorteará un premio entre los participantes. Además, la escuela a la que pertenezca el alumno ganador también recibirá un reconocimiento.

En cuanto a la actividad principal, la concentración y salida será desde el Colegio Emilio Lamarca, ubicado en calle 20, a las 10:30. Desde allí, la caravana partirá rumbo al Colegio Rural “San José”, donde los participantes compartirán una jornada recreativa y un día en familia.

Por otra parte, ya se encuentran a la venta en la institución los tradicionales cartones para participar del evento, con un valor de $4.000 cada uno o dos por $6.000.

Desde el establecimiento invitaron a toda la comunidad a sumarse a esta propuesta, que combina creatividad, encuentro y diversión para disfrutar en familia.