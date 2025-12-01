Auto estacionado fue embestido por una camioneta

En la tarde de este lunes se registró una violenta colisión en Av. Centenario casi esquina 33. Según pudo saber Radio 100.9 en el lugar, el conductor de un Fiat Cronos dejó estacionado su auto mientras hacía una consulta en un negocio, cuando de repente escuchó un fuerte estruendo. Una camioneta Ford Ranger colisionó en la parte trasera del Fiat hasta moverlo unos 5 metros y provocarle daños materiales de consideración.

Si bien no se registraron heridos, personal de Tránsito procedió al secuestro de la camioneta, ya que el titular de origen boliviano, no tenía la licencia habilitada.

Intervino personal policial, quien efectuó las diligencias administrativas al respecto.