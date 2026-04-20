Ciclo de capacitaciones en Producción y Empleo

Dio inicio a un nuevo ciclo de capacitaciones y programas orientados a fortalecer la inserción laboral y el desarrollo productivo local, consolidando una política sostenida basada en tres ejes principales: formación en oficios, incorporación de tecnología y desarrollo de herramientas para mejorar la empleabilidad y acompañar a emprendedores.

En este contexto, se encuentra en marcha el curso de Ayudante Apícola, una propuesta vinculada con el perfil productivo del distrito, que busca formar mano de obra calificada para un sector con potencial de crecimiento.

Asimismo, continúan desarrollándose los cursos de oficios del CIPS, con propuestas en electricidad, herrería, carpintería (arreglos en madera) y costura, orientados a brindar herramientas concretas para la inserción laboral o el desarrollo de emprendimientos propios. Los cuales abrirán sus inscripciones respectivas al segundo cuatrimestre en el mes de julio.

En el eje tecnológico, avanza el trayecto de formación en Desarrollo Web Full Stack, una iniciativa que apunta a generar competencias en uno de los sectores con mayor demanda laboral, promoviendo la inclusión en la industria del conocimiento. Los alumnos luego de dos años de cursada egresarán a mitad de año.

Por otro lado, se puso en marcha el programa “Impulsá tu Empleo”, destinado a personas mayores de 25 años que se encuentran en búsqueda laboral, con el objetivo de fortalecer habilidades, mejorar el perfil laboral y acompañar procesos de inserción en el mercado de trabajo.

La oferta se complementa con los cursos virtuales impulsados por la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, que permiten acceder a capacitaciones en áreas clave como marketing digital, comercio electrónico, comunicación digital, herramientas financieras y habilidades digitales, ampliando así las posibilidades de formación para la comunidad. Actualmente con inscripciones abiertas que pueden realizarse en el siguiente link: https://portalempleo.gob.ar/BuscadorCursos?provincia=BUENOS+AIRES&municipio=GENERAL+PUEYRREDON

Desde el área destacaron que todas las propuestas comparten un mismo objetivo: generar oportunidades reales, mejorar las competencias laborales y acompañar a los vecinos en su desarrollo personal y profesional, en articulación con las demandas del sector productivo local.

El Municipio continúa consolidando una política integral de formación, entendiendo que la capacitación es una herramienta clave para promover el empleo, fortalecer el entramado productivo y proyectar el crecimiento del distrito.