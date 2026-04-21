Jefatura Distrital de Enseñanza, juntamente con Defensa Civil y el Consejo Escolar, informa la suspensión de clases a partir de las 13 horas para los turnos tarde y vespertino en todos los niveles y modalidades del distrito, debido a las previsiones meteorológicas.
En el caso de los establecimientos de jornada completa, la medida alcanza a partir del horario señalado.
Se suspenden las clases para el resto de la jornada de este martes
Jefatura Distrital de Enseñanza, juntamente con Defensa Civil y el Consejo Escolar, informa la suspensión de clases a partir de las 13 horas para los turnos tarde y vespertino en todos los niveles y modalidades del distrito, debido a las previsiones meteorológicas.