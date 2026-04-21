Convocan a prestadores turísticos a sumarse al nuevo Plano Turístico de Balcarce

La Subsecretaría de Turismo anunció la apertura de la convocatoria destinada a prestadores de servicios turísticos interesados en participar en la próxima edición del Plano Turístico de Balcarce, una herramienta clave de consulta para visitantes y de amplio uso en acciones promocionales y eventos destacados.

Desde el área destacaron la importancia de fortalecer la articulación entre el sector público y privado, al considerar que el posicionamiento del destino se construye a partir del trabajo conjunto. En ese marco, invitaron a empresas y emprendimientos a sumar su identidad a este material de distribución estratégica.

La iniciativa prevé la impresión de dos mil ejemplares de alta calidad, que serán distribuidos durante un año en oficinas de informes turísticos y distintos espacios de promoción. Las firmas participantes tendrán la posibilidad de incluir su logotipo en un sector publicitario especialmente diseñado, lo que permitirá mejorar la visibilidad de sus servicios ante el público.

Asimismo, se informó que la propuesta implica una inversión única de 250.000 pesos, que garantiza presencia sostenida durante doce meses, además de la entrega de copias impresas para uso en cada establecimiento.

Por último, desde la Subsecretaría indicaron que los cupos son limitados para preservar criterios de diseño y funcionalidad del plano, y que se proyecta avanzar con la impresión durante el mes de mayo. Los interesados deberán manifestar su intención a la brevedad, acercándose a la dependencia ubicada en calle 17 Nº 671 o comunicándose vía WhatsApp al 2266 63-8650.