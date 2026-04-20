Ganó Jonatan Dipierro en Ayacucho

En el marco de los 20 años de “KMI MTB TIMING”, este domingo 19 de abril se llevó a cabo una nueva edición del Rally Bike en la ciudad de Ayacucho, con una importante convocatoria de ciclistas que se dieron cita para celebrar dos décadas de competencia, camaradería y pasión por el deporte.

Bajo el lema “20 años siendo parte de tu vida”, la organización destacó el recorrido de estas dos décadas, marcadas por el esfuerzo, el compañerismo y la consolidación de una gran comunidad de deportistas.

En lo deportivo, la delegación balcarceña tuvo una actuación sobresaliente, con varios protagonistas en los primeros puestos. Jonatan Dipierro se quedó con la victoria en la clasificación general y en la categoría Master B1, registrando un tiempo de 1:41:44.

Por su parte, Cristian Giuliano finalizó en el cuarto lugar de la general y se adjudicó el primer puesto en la categoría Master A, con un tiempo de 1:43:48.

También se destacó Jesús Maldonado, quien culminó 12° en la general y logró el tercer puesto en Master B1, con un registro de 1:47:47.

En tanto, Carlos Riccillo fue 15° en la clasificación general y 5° en la categoría Master B2, mientras que Ezequiel Bibbo se ubicó 19° en la general y 7° en la misma categoría.

Entre las damas, Desirée Fraiz tuvo una gran actuación al quedarse con el primer puesto en la categoría Damas A, con un tiempo de 2:04:37.