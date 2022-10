Autopsia: el pequeño Vittorino habría fallecido por insuficiencia respiratoria

La autopsia realizada a Vittorino Farías (3), arrojó que la causa del deceso habría sido por una insuficiencia respiratoria.

El cuerpo médico forense de la Policía Científica con asiento en Mar del Plata informó al fiscal Rodolfo Moure que no se detectaron signos de violencia en ninguna parte del cuerpo del menor y que, en consecuencia, no puede rubricarse la certeza de un homicidio. No obstante, se pidieron exámenes histopatológicos para establecer en los próximos días, con carácter de concluyente, si existió asfixia, sofocamiento o si la muerte pudo haber sido por la patología previa que había obligado a la internación del niño hasta el miércoles.

Por otra parte, la autopsia a Gastón Farías (35) confirmó que falleció por asfixia por ahorcamiento. Más allá del resultado de la autopsia que no permite circunscribir el caso a un asesinato seguido de suicidio (paro cardíaco por insuficiencia respiratoria), el fiscal Moure proseguirá con esa línea de investigación hasta tanto reciba todos los estudios y, principalmente, le tome declaración a Florencia Doménico (33), madre de Vittorino y expareja de Farías. Por lo pronto, lo que está claro es que el menor murió bajo el cuidado del padre y que éste se suicidó después de atacar a la mujer.

Vale recordar que el menor había sufrido un trastorno respiratorio en los últimos días que había obligado a su internación y que recién había sido dado de alta el miércoles del hospital Felipe A. Fossati.

Ahora el fiscal Moure, a la espera de las conclusiones finales, intentará reconstruir toda la secuencia de lo ocurrido en el interior de la casa de Kelly entre 23 y 25. Para ello será crucial el testimonio de Doménico, ya que la mujer antes de ser asistida por los médicos hizo referencia a que Farías había matado a su hijo y que también había intentado estrangularla. Las evaluaciones clínicas iniciales que le efectuaron en el Hospital local dieron cuenta de lesiones compatibles con una agresión similar a un intento de ahorcamiento. “En principio, le creemos a la mujer en las pocas manifestaciones que pudo hacer”, señaló una fuente judicial.

Fuente: Diario La Capital – Mar del Plata