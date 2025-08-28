Avanza el recambio de luminarias en la ciudad

La Cooperativa de Electricidad informó que continúa el recambio de luminarias de sodio por tecnología LED en distintos sectores del ejido urbano.



En esta oportunidad, los trabajos se concentraron en la Avenida San Martín, en el tramo comprendido entre Primera Junta (1) y calle 107. La obra, contratada por el Gobierno Municipal y ejecutada por la Cooperativa, incluyó la instalación de dos lámparas por cada brazo colocado en ambas manos de la avenida.

La modernización del sistema de alumbrado público busca mejorar la eficiencia energética, reducir el consumo y brindar mayor seguridad en los barrios, además de significar un aporte a la calidad de vida de los vecinos.