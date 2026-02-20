Avanza el sueño del Colegio San José: comenzaron a colocar el techo del gimnasio

La comunidad educativa del Colegio San José vive días de gran expectativa y satisfacción: este viernes se inició la colocación del techo del gimnasio, una de las obras más esperadas por la institución.

En el playón deportivo ubicado frente al colegio se instalaron primero las cabreadas y luego se avanzó con el montaje del techo, marcando un paso clave en la concreción del proyecto.

La obra es el resultado del esfuerzo conjunto de la Unión de Padres y del propio establecimiento, que vienen trabajando para hacer realidad un espacio destinado a actividades deportivas, recreativas y educativas.

El objetivo es culminar los trabajos antes del inicio del ciclo lectivo 2026. Si bien aún restan días para el comienzo de clases, el importante avance registrado en las últimas jornadas alimenta el optimismo de toda la comunidad.

De esta manera, el sueño del gimnasio propio está cada vez más cerca de concretarse, fortaleciendo la infraestructura escolar y ampliando las posibilidades de desarrollo para los estudiantes.