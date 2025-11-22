Avanza en el HCD un proyecto para regular los decks gastronómicos

El Honorable Concejo Deliberante de Balcarce analiza un nuevo proyecto de ordenanza destinado a regular la instalación de decks gastronómicos en el espacio público. La iniciativa retoma un proyecto presentado a fines de 2024 e incorpora modificaciones y precisiones sobre criterios de ubicación, diseño y funcionamiento.

El texto establece una delimitación geográfica específica para la instalación de estas estructuras, que se restringirá a las calles 16, 17, 18 y 15 en el área céntrica, en el perímetro de la plaza Libertad. El objetivo es concentrar la habilitación de decks en corredores gastronómicos definidos, a diferencia del planteo anterior que permitía su implementación en diferentes calles y avenidas.

En materia de diseño, el proyecto fija un ancho máximo de 2 metros, inferior a los 2,50 metros previstos inicialmente. También propone la utilización de módulos predefinidos para unificar características constructivas y facilitar el control municipal. Además, establece que las plataformas deberán ubicarse al mismo nivel que la vereda y garantizar un espacio libre adecuado para la circulación peatonal.

Según los considerandos, la propuesta busca compatibilizar el uso comercial del espacio público con criterios de seguridad vial, organización urbana y accesibilidad.

El proyecto incorpora, además, la exigencia de un seguro de responsabilidad civil por parte de los comercios, la presentación de detalles técnicos sobre materiales y un sistema de renovación anual del permiso. La autoridad de aplicación será la Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, en reemplazo de la comisión interdisciplinaria que contemplaba la propuesta de 2024.

Con estas definiciones, Balcarce se encamina a contar con una regulación integral para los decks gastronómicos en la ciudad.