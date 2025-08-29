Avanza la capacitación en género en el marco de la Ley Micaela

En continuidad con el ciclo de encuentros impulsados por la Ley Micaela, se desarrolló ayer una nueva jornada en la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario. Esta iniciativa, que se viene consolidando desde hace varios meses, alcanza progresivamente a diversas áreas del sistema de salud y a integrantes de la estructura administrativa central.

Está a cargo de la Dra. María Fernanda Ruzza, representante de la Defensoría del Pueblo bonaerense en el distrito, quien ofrece herramientas fundamentales para el abordaje de situaciones de violencia por motivos de género, fomentando entornos laborales y sociales más justos e inclusivos. La Dirección de Políticas de Género, Niñez y Adolescencia acompaña activamente cada actividad.