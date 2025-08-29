10.3 C
Balcarce
viernes 29, agosto, 2025
spot_imgspot_img
ESCUCHA LA RADIO EN VIVO

Avanza la capacitación en género en el marco de la Ley Micaela

En continuidad con el ciclo de encuentros impulsados por la Ley Micaela, se desarrolló ayer una nueva jornada en la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario. Esta iniciativa, que se viene consolidando desde hace varios meses, alcanza progresivamente a diversas áreas del sistema de salud y a integrantes de la estructura administrativa central.

Está a cargo de la Dra. María Fernanda Ruzza, representante de la Defensoría del Pueblo bonaerense en el distrito, quien ofrece herramientas fundamentales para el abordaje de situaciones de violencia por motivos de género, fomentando entornos laborales y sociales más justos e inclusivos. La Dirección de Políticas de Género, Niñez y Adolescencia acompaña activamente cada actividad.

0
30
spot_img
spot_img

CONTACTO

FM PUNTONUEVE 100.9MHZ
Mail: info@puntonueve.com.ar
Oficinas y Planta transmisora:
Av. Adolfo Gonzales Chaves 486, piso 1°
Código postal: B7620EEP
Teléfono: 02266-43-1625/ 15535059
Balcarce, Buenos Aires, Argentina.