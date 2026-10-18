Se jugó la primera fecha del «Clausura»

Este fin de semana se disputaron los encuentros correspondientes a la 1ª fecha de la fase Clausura del Torneo Oficial 2026 “75º Aniversario de Bomberos Voluntarios de Balcarce”, organizado por la Liga Balcarceña de Fútbol, que pone en juego la Copa Challenger “Alejandro ‘Cucho’ Mascareño”.

La jornada inaugural tuvo actividad en las tres zonas en las que se divide la competencia, con triunfos de Atlético San Manuel, Boca Juniors, Ferroviarios, FC Agrarias y Los Patos FC en Primera División.

En la Zona A, Atlético San Manuel comenzó con una victoria como local al imponerse por 3 a 0 ante Sportivo Trabajo Mitre. Por su parte, Boca Juniors derrotó 2 a 0 a Deportivo Los Pinos en el “Antonio Cerono”.

En la Zona B, Ferroviarios, ganador del Apertura y primer clasificado a la Gran Final Anual, inició su participación en el Clausura con una victoria por 2 a 1 frente a Amigos Unidos, en un encuentro disputado en su cancha. Por su parte, Los Patos FC superó como local por 3 a 0 a River Balcarce.

En la Zona C, FC Agrarias superó por 4 a 2 a San Lorenzo en el Club Teléfonos, mientras que Atlético San Agustín y Racing FC igualaron sin goles en el Estadio Municipal “General Balcarce”.

Tablas de posiciones

Zona A:

Atlético San Manuel: 3 puntos Boca Juniors: 3 puntos Deportivo Los Pinos: 0 puntos Sportivo Trabajo Mitre: 0 puntos

Zona B:

Ferroviarios: 3 puntos Los Patos FC: 3 puntos Amigos Unidos: 0 puntos River Balcarce: 0 puntos

Zona C:

FC Agrarias: 3 puntos Atlético San Agustín: 1 punto Racing FC: 1 punto San Lorenzo: 0 puntos

Próxima fecha (2ª)

Zona A:

Boca Juniors – Atlético San Manuel

Sportivo Trabajo Mitre – Deportivo Los Pinos

Zona B:

Ferroviarios – Los Patos FC

Amigos Unidos – River Balcarce

Zona C:

Atlético San Agustín – San Lorenzo

Racing FC – FC Agrarias