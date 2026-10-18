Reforzarán los controles contra la pesca ilegal en la Laguna La Brava

El Club de Pesca Balcarce informó que gestionó la intervención de los organismos competentes para reforzar los controles sobre la actividad pesquera en la zona de la cola de la Laguna La Brava, con el objetivo de combatir la pesca ilegal y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente.

En estas tareas participarán el Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, a través del área de Control y Fiscalización Pesquera, y personal del Comando de Prevención Rural Balcarce.

Según se informó desde la entidad, los controles tendrán continuidad como parte de una agenda de trabajo conjunta, orientada a preservar los recursos ictícolas y promover el cuidado del ambiente natural.

Desde el Club de Pesca destacaron la importancia de fortalecer la fiscalización para proteger la actividad pesquera y garantizar la conservación de la laguna.

En ese sentido, remarcaron que el cuidado de los ambientes naturales requiere del compromiso de la comunidad, el respeto por las normas y la implementación de controles que permitan preservar los recursos para las próximas generaciones.