La Laguna La Brava será escenario de una jornada de iniciación al kayak

El entorno natural de la Laguna La Brava, en Balcarce, será escenario el próximo domingo 8 de noviembre de una Jornada de Iniciación al Kayak, una propuesta destinada a quienes deseen acercarse a esta disciplina y adquirir conocimientos básicos para desenvolverse en el agua.

La actividad comenzará a las 9 en las instalaciones de Cabañas Del Vuulcan y tendrá una duración total de seis horas. La capacitación estará a cargo de las instructoras certificadas Leila Juan (ACA L4) y Dolores Urdampilleta (ACA L3), con la organización conjunta de Albatros Kayak y Kayak Pampeano.

Durante la jornada se abordarán contenidos fundamentales para la práctica del kayak, entre ellos la técnica de paleo básico, las maniobras de desplazamiento, los procedimientos de rescate y las normas de seguridad en el agua. Además, se realizará una remada recreativa por la laguna.

La propuesta está dirigida tanto a quienes buscan tener su primera experiencia en kayak como a quienes desean incorporar conocimientos básicos sobre la actividad. No es necesario contar con experiencia previa, ya que la organización proveerá las embarcaciones, los elementos de equipamiento necesarios y el seguro deportivo correspondiente.

Almuerzo, merienda y beneficios para el alojamiento

El programa también contempla un almuerzo liviano y una merienda, que se servirán en el Salón de Usos Múltiples del complejo.

Asimismo, quienes completen la inscripción podrán acceder a un descuento del 15% en el alquiler de hospedaje en Cabañas Del Vuulcan durante el fin de semana largo.

Las personas interesadas en realizar la preinscripción o solicitar más información pueden comunicarse a los teléfonos 2235047417 o 2233010244.