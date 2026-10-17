Fieles caminaron desde Balcarce hasta Los Pinos para honrar a la Virgen de San Nicolás

Una importante cantidad de fieles participó este sábado de la peregrinación que unió la Parroquia Santa María con la ermita de la Virgen del Rosario de San Nicolás, ubicada en la localidad de Los Pinos.

La partida desde la parroquia se produjo cerca de las 9:30, mientras que el arribo al lugar se concretó poco antes de las 13, luego de aproximadamente tres horas de caminata.

Durante el recorrido, los peregrinos compartieron cantos, rezos y plegarias. A medida que avanzaba la caminata, algunos fieles se fueron sumando, mientras que otros aguardaron directamente en la ermita para participar de la celebración religiosa.

Una vez en el lugar, se celebró una misa a cargo del padre Marcelo Panebianco, en una jornada de encuentro y oración en vísperas del Día de la Madre. Las plegarias estuvieron dedicadas especialmente a las madres y a las familias.

Según pudo saber Radio Puntonueve, esta fue la primera vez que se llevó adelante una actividad de estas características y la intención sería repetirla cada año en una fecha cercana al Día de la Madre, para renovar la experiencia de caminar juntos hasta la ermita de la Virgen del Rosario de San Nicolás.