COMITES: los ciudadanos italianos de Balcarce tienen tiempo hasta el 4 de noviembre para inscribirse

La comunidad italiana de Balcarce se prepara para una nueva instancia electoral del COMITES (Comité de los Italianos en el Exterior), organismo que representa a los ciudadanos italianos residentes fuera de su país de origen.

En ese marco, se informó que los ciudadanos italianos de la circunscripción consular de Mar del Plata, incluidos los residentes en Balcarce y la zona, deberán completar el trámite de inscripción hasta el próximo 4 de noviembre para recibir en sus domicilios el sobre electoral y poder participar de los comicios.

Para realizar el procedimiento, es necesario presentar el formulario correspondiente del Consulado de Italia en Mar del Plata, firmado de puño y letra, junto con una fotocopia del DNI argentino de ambos lados.

Asesoramiento en la Sociedad Italiana

Con el objetivo de facilitar la inscripción, la Sociedad Italiana de Balcarce ofrece asesoramiento para completar el formulario. Los interesados pueden acercarse a la sede de la institución de lunes a viernes, de 9:30 a 12, con la documentación requerida.

También se pueden realizar consultas por WhatsApp al 2236330000, correspondiente a Marcelo Carrara, integrante del MAIE Mar del Plata.

Desde la entidad remarcaron la importancia de completar el trámite dentro del plazo establecido, ya que la inscripción es necesaria para recibir la documentación electoral en el domicilio y ejercer el derecho al voto.

Un representante de Balcarce como candidato

En estas elecciones, Antonio Malatesta, integrante de la Comisión Directiva de la Asociación Italiana de Balcarce y oriundo de Castiglione Messer Marino, localidad de la provincia de Chieti, en la región italiana de Abruzzo, será candidato por la lista MAIE Mar del Plata.

En el marco de las actividades vinculadas con la colectividad italiana, el actor veneciano Michele Casarin visitó la sede de la institución local. Durante el encuentro estuvo acompañado por la profesora de italiano Claudia Asís, Marcelo Carrara, del MAIE Mar del Plata, y Antonio Malatesta, en representación de la Comisión Directiva de la Asociación Italiana de Balcarce.

La convocatoria apunta a promover la participación de los ciudadanos italianos de Balcarce y la región en el proceso electoral, mediante el cual se eligen representantes de la comunidad italiana residente en el exterior.