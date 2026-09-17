Balcarce Maquinarias presentó su nuevo salón comercial junto a Valtra

Valtra renovó la imagen de su concesionario oficial en Balcarce, Balcarce Maquinarias, como parte de una estrategia orientada a fortalecer la experiencia de atención y acompañamiento a los productores agropecuarios.

El establecimiento, ubicado en avenida San Martín 4157, incorporó la nueva identidad visual de la marca y una infraestructura renovada, consolidando su presencia en una zona vinculada a la actividad agropecuaria de la provincia de Buenos Aires.

El proyecto contempla la actualización integral de las instalaciones bajo los nuevos lineamientos de imagen de Valtra. La propuesta busca generar una experiencia más cercana, simple e intuitiva para quienes concurren al concesionario.

La renovación se desarrolla bajo la filosofía “One Step Less” (un paso menos), un principio que orienta el diseño de la compañía y propone simplificar las interacciones para hacerlas más fluidas y eficientes.

Esta concepción se materializa a través de “Streamline”, el lenguaje visual de Valtra. Las líneas oblicuas presentes en el pórtico, el acceso y el mobiliario retoman las formas del logotipo de la marca, mientras que el amarillo se mantiene como elemento central de identidad. Los recursos hexagonales, en tanto, remiten a la naturaleza como origen.

Una infraestructura renovada

La renovación de Balcarce Maquinarias se desarrolla sobre un edificio existente de 687 metros cuadrados, compuesto por 542 m² en planta baja y 145 m² en planta alta. A esa superficie se sumó una ampliación de 532 m², alcanzando un total de 1.219 m².

El espacio cuenta con sectores destinados a la atención comercial, asesoramiento técnico y servicio posventa, con el objetivo de fortalecer la propuesta integral del concesionario y mejorar las condiciones de atención a los productores de Balcarce y la región.

Además, Balcarce Maquinarias es la primera concesionaria del país en integrar bajo un mismo establecimiento las operaciones de Valtra y Fendt, dos marcas pertenecientes a AGCO.

“Esta renovación refleja la evolución que estamos impulsando en nuestra red de concesionarios. No se trata solamente de actualizar una imagen, sino de generar espacios que acompañen mejor al productor y estén alineados con la experiencia que queremos ofrecer desde Valtra”, señaló Rodrigo Fernández, gerente comercial de Valtra para Hispanoamérica.

El ejecutivo destacó además la importancia de Balcarce para la actividad de la compañía y sostuvo que la nueva infraestructura permitirá fortalecer el vínculo con los clientes de la región.

Por su parte, Franco Raschia, titular de Balcarce Maquinarias, manifestó: “Estamos muy orgullosos de llevar adelante esta renovación y de seguir creciendo junto a Valtra”.

Según explicó, la transformación de las instalaciones permitirá ofrecer a los productores de Balcarce y la zona “un espacio moderno, funcional y preparado para brindar una atención cercana, con el respaldo comercial y de posventa que necesitan”.

La actualización de Balcarce Maquinarias forma parte del trabajo de Valtra para continuar fortaleciendo su red de concesionarios en Argentina, con instalaciones que combinan identidad de marca, funcionalidad y servicios orientados a los productores agropecuarios.