Avanzan las obras de reconstrucción en el Hospital Municipal con trabajos en el primer piso

En el marco del plan integral de reconstrucción y puesta en valor del Hospital Municipal “Dr. Felipe A. Fossati”, continúan desarrollándose importantes trabajos de infraestructura en el edificio principal del centro asistencial.

Actualmente, las tareas se concentran en el primer piso del nosocomio, donde se está ejecutando el contrapiso mediante el llenado con hormigón alivianado, un sistema constructivo que ya fue utilizado en los pisos superiores y que permite reducir las cargas sobre la estructura sin afectar la resistencia ni la durabilidad de la obra.

Desde el área de Salud recordaron que los trabajos correspondientes al segundo y tercer piso ya fueron finalizados, permitiendo recuperar sectores clave del hospital. En esta nueva etapa, las intervenciones se realizan en el primer piso, donde funciona el área de Cirugía, uno de los servicios más importantes del establecimiento.

Las autoridades destacaron que estas obras forman parte de un proceso sostenido de modernización y recuperación edilicia, orientado a optimizar las condiciones de atención para los pacientes y mejorar los espacios de trabajo del personal sanitario.

Asimismo, remarcaron que la puesta en valor del edificio constituye una inversión fundamental para fortalecer la infraestructura hospitalaria y garantizar un servicio de salud más seguro y eficiente para toda la comunidad.