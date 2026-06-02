Balcarce fue sede del primer torneo provincial de gimnasia rítmica

Con la organización de Gimnasia Rítmica Balcarce, entidad que dirige la profesora Marcela Arman, se desarrolló durante el fin de semana en nuestra ciudad el primer torneo provincial de gimnasia rítmica, un evento que reunió a deportistas de distintos puntos de la provincia y del país.

La competencia contó con la participación de delegaciones provenientes de diferentes ciudades de la zona, el Gran Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo la fiscalización de la Federación Bonaerense de Gimnasia Rítmica.

La actividad se llevó a cabo en el hall central de la Escuela de Educación Secundaria “Carmelo Sánchez”, donde desde media mañana del sábado y durante gran parte de la tarde se sucedieron las presentaciones de las distintas categorías. El público pudo disfrutar de coreografías de gran nivel técnico, reflejando el crecimiento y desarrollo que viene experimentando esta disciplina.

Las representantes locales tuvieron una destacada actuación, alcanzando importantes posiciones en las diferentes modalidades.

En Individuales Nivel C, Clara Paciaroni obtuvo el segundo puesto en Juvenil, mientras que Renata Méndez Cabot finalizó octava en AC2.

En Grupales Nivel D, el equipo Mini integrado por Justina Gorostizú, Giovanna Gasparola, Antonia Calderón y Alfonsina Protti se quedó con el primer puesto. En Pre Infantil, Isabella Lima, Ivana Gorostizú, Delfina Lupo y Paloma Poza lograron el segundo lugar. En Infantil participaron Avril Méndez, Benicia Rojas y Mía Tisera.

En la modalidad Dúo Nivel C, Juana Gorostizú y Anna Wagner obtuvieron el segundo puesto en AC2 y el primer lugar en la modalidad ARO. Por su parte, Delfina Baudrix y Clara Paciaroni se consagraron campeonas en AC4. En la categoría Open, Alma Layoy y Milena Nucciarone finalizaron en la cuarta posición.

En Trío Nivel C, Renata Méndez Cabot, Anna Wagner y Juana Gorostizú alcanzaron el segundo puesto en AC2. En Open, Alma Layoy, Delfina Baudrix y Milena Nucciarone consiguieron el segundo lugar. Finalmente, en Mini, Alma Bosatta, Mía Forte y Clara Juárez obtuvieron el segundo puesto en Manos Libres y el primer lugar en la modalidad ARO.

El certamen dejó un balance altamente positivo tanto desde lo organizativo como desde lo deportivo, consolidando a Balcarce como una plaza importante para el desarrollo de la gimnasia rítmica en la región.