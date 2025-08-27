Avanzan las obras en la guardería Pulgarcito

El Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) informó que las obras de refacción y mantenimiento en la UDI Pulgarcito, ubicada en el Cerro El Triunfo, avanzan a buen ritmo, cumpliendo con el compromiso asumido por familias, instituciones intermedias y trabajadores del gremio.

Hasta el momento se concretaron diversos arreglos en los ambientes del edificio. Desde el STM subrayaron que “Pulgarcito no sólo no se cierra, sino que abrirá sus puertas mejor que antes”.

El sindicato agradeció la colaboración de vecinos e instituciones que se sumaron para evitar el cierre definitivo del espacio educativo. “En tiempos en que muchos eligen el individualismo y la meritocracia, nosotros nos hacemos eco de la lucha colectiva y el trabajo mancomunado”, expresaron.