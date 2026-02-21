Ayacucho: La Maruca y El Regreso premiadas

Ayacucho fue epicentro durante tres días de la concentración de la producción ovina regional. La Expo Ovino llegó a su edición número 103 y la Clásica Lincoln arribó a su 19° muestra con un gran marco de público en las instalaciones de la Sociedad Rural de la vecina localidad, entidad que una vez más llevó adelante este tradicional encuentro.

Participaron algo más de 300 animales de las razas Romney Marsh, Lincoln, Corriedale, Border Leicester, Border Dale, Dorper, Hampshire Down, Texel, Frisón, Rambouillet, Ideal y Santa Inés pertenecientes a unas 30 cabañas y establecimientos educativos y productivos provenientes de distintos puntos del país.

Hubo dos cabañas balcarceñas que tuvieron un destacado desempeño con sus animales. Fueron ellas La Maruca, de Luis Calixto Ispizúa, que compitió en cinco razas. Por la pista desfilaron 4 machos y una hembra Texel, 3 machos Hampshire Down, 3 hembras y un macho Lincoln, 4 hembras Corriedale y un macho Dorper.

También lo hizo El Regreso, de Juan Luis Ercolano, que presentó ejemplares de la raza Corriedale.

Otra particularidad que tuvo esta exitosa muestra es que otro balcarceño, el cabañero y asesor Julio Fernández actuó como jurado en las razas Lincoln, Texel y Dorper. Pero esto no fue todo porque también estuvo al frente de la primera «Escuelita ovina» (ver aparte).

Una de las razas ovina que viene mostrando un crecimiento sostenido en el país es la Dorper, que se caracteriza por ser carnicera y deslanada y que ofrece ventajas productivas y sanitarias.

Por primera vez, La Maruca de Ispizúa desembarcó en esta centenaria muestra con un borrego puro de pedigree que le dio la máxima satisfacción ya que fue elegido Gran Campeón.

Además, Ispizúa, que comparte este emprendimiento familiar con sus hijos Joaquín y Bautista, también celebró con la obtención del Lote Reservado Gran Campeón, Campeón Carnero y Reservado Campeón Individual en la raza Texel puro por cruza.

Habría más para la cabaña local en la raza Lincoln, donde consiguió el Reservado Lote Campeón y en Corriedale logró la cucarda de Lote Campeón.

EL REGRESO, IMBATIBLE EN CORRIEDALE

Extendió su supremacía una vez más en Ayacucho la cabaña El Regreso, de Juan Luis Ercolano, una fiel representante de la raza Corriedale, doble propósito (carne y lana).

En hembras obtuvo el Lote Gran Campeón y Mejor Individual, y en machos el Campeón y Reservado Campeón individual, en todos los casos puros de pedigree.