Bajo el agua, Lantella hizo la diferencia y ganó

En el marco de la séptima fecha del campeonato 2025 del Turismo Pista, que otorgó puntaje y medio, el piloto de Balcarce, Lantella, se quedó con la victoria en la competencia final disputada en el Autódromo de Río Cuarto.

Tras finalizar segundo en la serie clasificatoria del sábado, desarrollada bajo condiciones de lluvia, Lantella debió partir desde el cajón número seis en la grilla de largada.

La carrera, que comenzó con procedimiento de fila india, permitió al campeón vigente avanzar con regularidad. Sin errores y con una estrategia sostenida, logró ubicarse rápidamente entre los tres primeros.

En el transcurso de la prueba, Vázquez y Melo perdieron posiciones debido al estado de la pista. En ese contexto, Lantella concretó una maniobra sobre Calo que le permitió tomar la punta.

En los metros finales, consolidó una diferencia que le permitió obtener su segunda victoria de la temporada y recortar puntos respecto al líder del campeonato, Joaquín Melo.