Balcarce elige concejales, consejeros escolares y senadores provinciales

El próximo domingo se realizarán las elecciones legislativas en Balcarce, en el marco del desdoblamiento dispuesto por la Provincia de Buenos Aires. En esta instancia se elegirán nueve concejales, tres consejeros escolares y cinco senadores provinciales de la quinta sección electoral.

En el distrito hay 42.058 electores habilitados, entre ciudadanos nativos y extranjeros. La votación se llevará a cabo en 123 mesas, distribuidas en alrededor de 20 centros de votación, incluidas escuelas y la Sociedad Española, donde funcionará la mesa de extranjeros.

De acuerdo con las estimaciones, se prevé una participación cercana al 60% del padrón, lo que representaría unos 25.000 votantes.

Este año, los comicios presentan una novedad respecto de los últimos procesos: no habrá elecciones primarias (PASO). Además, por la decisión provincial, se vota por separado para cargos locales y provinciales en septiembre, y para diputados nacionales en octubre.

Las boletas que los electores encontrarán en el cuarto oscuro serán más cortas: cinco de ellas incluirán candidatos a concejales, consejeros escolares y senadores provinciales, mientras que otras cuatro o cinco corresponderán solo a postulantes a senadores provinciales.

En el Concejo Deliberante finalizan su mandato seis ediles de Juntos por el Cambio y tres del Frente de Todos (actual Unión por la Patria). En el Consejo Escolar, concluyen los mandatos de tres integrantes de la lista oficialista.

Cambios en los lugares de votación

Desde el Concejo Deliberante se recomendó a los vecinos consultar previamente dónde les corresponde votar, ya que más del 90% de los electores fue reasignado a nuevas escuelas. Solo se mantuvo sin modificaciones la Escuela Primaria N° 1, donde votan electores de la letra A y parte de la B.