Balcarce estuvo presente en el encuentro de Economías Sostenibles 2025

La Dirección de Espacios Públicos, Ambiente y Servicios Generales participó días pasados en el Encuentro de Economías Sostenibles 2025, organizado por el Municipio de Vicente López, la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático (RAMCC) y ALPA Servicios Ambientales.

Se trató de un espacio que reúne a empresas comprometidas con el cuidado del ambiente y a municipios integrantes de la RAMCC, con el objetivo de generar oportunidades de producción y consumo sustentables mediante la articulación público–privada.

El evento contó con dos ejes principales. Paneles de exposición, donde se compartieron experiencias y estrategias de trabajo conjunto entre el sector público y privado, como también rondas de negocio, un espacio exclusivo de intercambio entre autoridades municipales y representantes de empresas, para presentar productos y servicios alineados con las acciones ambientales de cada localidad.

En esa ronda de negocio se conversó con siete empresas del sector, con el fin de explorar líneas de cooperación en materia de eficiencia energética, economía circular y forestación, entre otras