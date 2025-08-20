Balcarce ganó la etapa regional en Básquet

Un equipo de básquet de la ciudad conformado por chicas Sub-14 se impuso esta mañana durante la disputa de la etapa regional que se desarrolló en el Club Rivadavia.

Las jóvenes dirigidas técnicamente por Santiago Masdén le ganaron por 23 a 14 a un equipo de la localidad de La Dulce.

Balcarce formó con Agustina Jiménez, Clara Cañete, Jenifer Vera Prieto, Clara Cano, Ornella Giménez, Betiana Giménez Girotti, Mia Algañaraz, Sofía Rodríguez Ialea y Ornella Giménez.

Hay que destacar que desde el año pasado la organización ha decidido que en los deportes por equipo se juegue una instancia más, o sea la interregional. En este caso, las balcarceñas se enfrentarán con las ganadoras de la Región XV que integran ciudades como Tres Arroyos, Dorrego, Pringles y Benito Juárez, entre otras.