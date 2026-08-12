Balcarce homenajeará al General José de San Martín a 176 años de su paso a la inmortalidad

El próximo martes 18 de agosto, a partir de las 10 horas, se llevará a cabo en Balcarce el acto central en homenaje al General José de San Martín, al cumplirse el 176° aniversario de su paso a la inmortalidad.

La ceremonia tendrá lugar en la Escuela Primaria N° 2 “General José de San Martín” y será organizada de manera articulada con la Escuela Primaria de Adultos N° 701 “José de la Cuadra” y el Centro Educativo de Nivel Secundario N° 451 “El Puente a tus Sueños”.

Como instancia previa al inicio del acto, se realizará la colocación de ofrendas florales al pie del busto que recuerda al Libertador, ubicado en la intersección de las calles 18 y 25.

La jornada permitirá mantener viva la memoria del Padre de la Patria y poner en valor su legado histórico, su compromiso con la libertad y los ideales que marcaron su trayectoria al servicio de la independencia de los pueblos sudamericanos.

El homenaje reunirá a la comunidad educativa y autoridades en una ceremonia destinada a recordar la figura de uno de los principales protagonistas de la historia argentina y latinoamericana.