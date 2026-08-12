La Selección Sub 13 de Balcarce va por su segundo partido en el Torneo de Selecciones de Ligas

La Selección Sub 13 de la Liga Balcarceña de Fútbol afrontará este miércoles su segundo compromiso en el Torneo de Selecciones de Ligas, competencia organizada por la Federación de Fútbol Bonaerense Pampeana (FFBP).

Por la segunda fecha de la Zona 3, el representativo balcarceño se medirá ante el combinado del Partido de La Costa, en un encuentro que comenzará a las 12:30 en la cancha de Fomento San Bernardo.

Originalmente, el partido estaba previsto en la localidad de Mar del Tuyú, pero las malas condiciones del campo de juego obligaron a modificar el escenario. Finalmente, el encuentro se disputará en San Bernardo y contará con el arbitraje de Juan Carlos Coronel.

El conjunto de nuestra ciudad buscará conseguir un resultado positivo que le permita mantenerse en la pelea por la clasificación a la siguiente instancia del certamen juvenil.

Por su parte, el seleccionado del Partido de La Costa llega a este compromiso después de sufrir una contundente derrota en su presentación. En la jornada inaugural, cayó por 7-0 frente a Mar del Plata.

De esta manera, Balcarce afrontará un nuevo desafío con el objetivo de sumar y quedar bien posicionado en una zona que también tiene como protagonista al representativo marplatense.