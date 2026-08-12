Hospital Fossati: faltan insumos, personal y uno de los quirófanos permanece fuera de uso

Según pudo saber Radio Puntonueve, distintas áreas del Hospital Municipal Felipe A. Fossati atraviesan una situación compleja, con faltante de insumos, dificultades de infraestructura y carencia de personal especializado. La situación genera preocupación entre trabajadores y profesionales de la salud.

De acuerdo con información a la que accedió Radio Puntonueve, la situación en algunas áreas del Hospital Felipe A. Fossati sería crítica debido a la falta de insumos indispensables para el normal funcionamiento de determinados servicios y a la imposibilidad de utilizar uno de los quirófanos.

Uno de los principales reclamos estaría relacionado con los servicios quirúrgicos de Traumatología y Ortopedia, y Ginecología y Obstetricia, donde se registra una falta de anestesiólogos. Según trascendió, esta problemática habría sido planteada en reiteradas oportunidades, debido a las dificultades que genera tanto para los pacientes como para los profesionales que deben desarrollar su actividad en esas condiciones.

A esto se suma un faltante de materiales y elementos quirúrgicos necesarios para llevar adelante las intervenciones de manera adecuada.

Un quirófano permanece sin utilizar

Uno de los puntos que genera mayor preocupación es la situación del quirófano 2, que actualmente no estaría siendo utilizado debido a la falta de una camilla adecuada y de una mesa de anestesia.

Además, según pudo saber este medio, desde 2018 los quirófanos no contarían con un funcionamiento adecuado del sistema de aire acondicionado ni de calefacción, una situación que se mantiene desde hace años y que afecta las condiciones de trabajo y atención dentro de un área especialmente sensible del establecimiento sanitario.

Preocupación en Toco Ginecología

La situación también alcanzaría al servicio de Toco Ginecología, donde se registrarían faltantes reiterados de insumos.

En paralelo, el laboratorio del Hospital suele afrontar dificultades por la falta de reactivos necesarios para realizar estudios correspondientes a controles prenatales, tanto normales como aquellos que requieren controles por situaciones patológicas.

Otro de los aspectos señalados es que actualmente no se realizan ecografías morfológicas —conocidas también como Scan fetal— entre las semanas 20 y 24 de gestación, un estudio que forma parte del seguimiento del embarazo.

Falta de personal en la sala de dilatantes

La situación se extiende también a la sala de dilatantes, que no contaría con personal de enfermería.

Según la información recibida, esta circunstancia obliga a internar a las pacientes en el tercer piso para luego trasladarlas hacia la sala de parto o el quirófano cuando llega el momento de la atención.

El traslado adquiere particular complejidad debido a que actualmente existen sectores del Hospital que se encuentran en reparación, por lo que las pacientes deben atravesar distintos pisos y áreas del establecimiento durante el recorrido.

La suma de estas situaciones genera preocupación entre quienes trabajan en el Hospital y pone nuevamente en el centro del debate las condiciones de infraestructura, disponibilidad de insumos y recursos humanos con los que cuenta el principal establecimiento sanitario de Balcarce.